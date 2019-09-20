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Sarı-lacivertli ekibin oyuncuları, ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü ile Ülker Stadı'nda oynayacakları mücadeleyi kazanarak Galatasaray derbisi öncesi taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyor.
Süper Lig'de son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde elde eden Fenerbahçe'de futbolcular, Aytemiz Alanyaspor karşısında yaşanan mağlubiyeti, MKE Ankaragücü'nü yenerek unutturmak istiyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu, sahalarında MKE Ankaragücü'nü yenmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bize her zaman destek olan taraftarımızın önünde kazanarak geçtiğimiz haftayı unutturalım. Evimizde bize yakışan futbol oynayarak sahadan üç puanla ayrılalım ve derbi öncesi taraftarlarımızı mutlu edelim. İlk iki haftada olduğu gibi son ana kadar sahada mücadele ederek, kazanan taraf olalım." ifadelerini kullandı.
"HER GÜN ÜZERİNE KOYARAK GİDECEĞİZ"
"Hocamızla birlikte daha önce başardık, şimdi yine başaracağız" sözleriyle birbirlerini motive eden sarı-lacivertli futbolcular, "Hiçbir maçın bir diğerinden farkı yok. Adım adım ilerleyip her maça aynı konsantrasyonla 'galibiyet' parolasıyla yaklaşıp, disiplinden kopmadan tüm rakiplerimize karşı cevabımızı sahada elde edeceğimiz galibiyetlerle göstermeliyiz." şeklinde görüş belirtti.
Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncuları ise "Omuz omuza şampiyonluğa diyerek sezona başladık" ifadelerini kullanarak, "Bu sözümüz artık bir hedef değil, bir zorunluluk. Camiamız bu sezon elde edeceğimiz şampiyonluğu sonuna kadar hak ediyor. Sezon başından bu yana rakiplerimizin puan kayıpları ortada. Biz ise her gün üzerine koyarak gideceğiz. Takım olarak kamp döneminden itibaren şampiyonluk sinerjisinin bizden yana olduğunu hissettik, bunu görüyoruz. Karşımıza çıkan tüm zorluklara rağmen bu hissin peşini bırakmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
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