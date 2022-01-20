MEHMET DEMİRKOL: Solu da sağı da kullanabildiler, Serdar markajdan kendisini daha rahat kurtardı. Sosa ve Crespo için alan genişledi. Ve daha ilk girişimde Osayi’den Valencia’ya bir pozisyon buldular. Aynısını daha sonra soldan sağa da yaptılar. Bu kez hemumutlu hemhızlı ve hemde planlıydılar. Farkı artıramayışıları son pas ve şutlardaki hamlıktan. Kalite değil... Büyük takımda bu işler hep böyle olur. Ama dün itibarıyla ev sahibi için biraz da olsa umutlu olabilecek hamleleri gördük. Lazım olan tek şey de buydu.