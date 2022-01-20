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Fenerbahçe - Altay yazar yorumları! - Son dakika Fenerbahçe gelişmeleri

Fenerbahçe - Altay yazar yorumları!

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki ikinci maçında Kadıköy'de Altay'ı 2-1 mağlup etti. Geriye düşmesine rağmen maçı çeviren sarı-lacivertlilerin perfromansını spor yazarları değerlendirdi

20.01.2022 - 10:09 | Güncelleme: FUTBOL

  • MEHMET DEMİRKOL: Altay’ın golüne kadar olan bölümde yeni teknik direktöründen hücum ilhamını almış ama planı sindirememiş bir Fenerbahçe vardı. Kim ayağına topu alsa rakip keleye doğru koşmaya başlıyor ve doğal olarak top kayıpları fazla oluyordu. Aslında Antalya maçı da böyle başladı. Hırslı, umutlu ama plansız. İkinci yarıya girilirken 4-2-4/4-4-1-1’e dönüş Valencia’nın sola, İrfan’ın Serdar Dursun’a yaklaşması, Sangare’nin girişiyle Ferdi’nin sola geçişi hemen oyunu değiştirdi.

  • MEHMET DEMİRKOL: Solu da sağı da kullanabildiler, Serdar markajdan kendisini daha rahat kurtardı. Sosa ve Crespo için alan genişledi. Ve daha ilk girişimde Osayi’den Valencia’ya bir pozisyon buldular. Aynısını daha sonra soldan sağa da yaptılar. Bu kez hemumutlu hemhızlı ve hemde planlıydılar. Farkı artıramayışıları son pas ve şutlardaki hamlıktan. Kalite değil... Büyük takımda bu işler hep böyle olur. Ama dün itibarıyla ev sahibi için biraz da olsa umutlu olabilecek hamleleri gördük. Lazım olan tek şey de buydu.

  • GÜNTEKİN ONAY: Fenerbahçe, İrfan Can’ın golüne kadar sahada yoktu. Ne zaman ki Altay’ın golüne 37’de İrfan Can ile cevap verdi ardından futbol oynamayı hatırladı. İsmail Kartal’ı tebrik etmek lazım. İlk yarı tel tel dökülen Pelkas’a 45 dakika tahammül etti ve ikinci devrenin başında yaptığı hamleler ile maçın seyrini takımı lehine değiştirdi.

  • GÜNTEKİN ONAY: 3 puan Fenerbahçe için önemliydi. Ancak şunu unutmamak lazım Fenerbahçe ligin en sorunlu ve krizdeki takımını mağlup etti. Aradığı çıkışı yakalayabilmesi için bir galibiyet serisi şart. Son 7 maçta alınan 2 galibiyet var ligin son iki sırasında aylardır maç kazanamayan Malatya ile Altay karşısında ve tek farkla.

  • GÜRCAN BİLGİÇ: İsmail Kartal'ın Kadıköy buluşmasında taraftarlarına sadece galibiyet değil, mücadele eden, isteyen, arayan ve pozisyonlar bulan bir takım gösterme amacı vardı. Özgüvenin bıçak sırtında olduğu takımın ayağa kalkması için elini çabuk tutması gerekiyordu. Fakat tam saha baskıyı soluksuz uygulayan bir rakip vardı karşılarında. Bu noktada İrfan Can, bu takıma neden transfer edildiğini gösterecek fırsatı buldu.

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