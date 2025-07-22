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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Al-Ittihad karşısında! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Al-Ittihad karşısında!

        Yeni sezon çalışmalarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:49 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:49
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        • 1

          2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, yarın hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

          Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

          Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.

        • 2

          JHON DURAN SAHNE ALABİLİR

          Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran'ın, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkması bekleniyor.

          Kampa geç katılan, bu sebeple ilk 2 hazırlık maçında kadroda yer alamayan genç golcü, teknik heyetin kararına göre maçta görev alabilecek.

        • 3

          TAKIMDA 3 EKSİK

          Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

          Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımını yalnız bırakacak.

        • 4
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