Fenerbahçe Afyonspor maçı için artık heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak olan Fenerbahçe Afyonspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

FENERBAHÇE AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Afyonspor maçı bugün saat 21:00'de başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

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