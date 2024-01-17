Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman? ZTK Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçı kapsamında Adanaspor ile karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçta Çağdaş Altay düdük çalalacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip edecek futbolseverler, "Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte Fenerbahçe - Adanaspor maçı muhtemel 11'ler...
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Fenerbahçe - Adanaspor maçı için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası heyecanı 5. tur maçları ile sürüyor. Tek maç ve eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma da mağlup olan takım kupaya veda ederken, galip gelen ekip bir üst tura çıkacak. Peki, "Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte ZTK Fenerbahçe - Adanaspor maçının oynanacağı tarih...
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FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur Fenerbahçe Adanaspor maçı, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 21:00'de başlayacak.
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FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Adanaspor maçı A Spor'da yayınlanacak.
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Muhtemel 11'ler:
Fenerbahçe: İrfan Can, Oosterwolde, Bonucci, Serdar, Mert Müldür, İsmail, Mert Hakan, Lincoln, King, Kent, Batshuayi
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Adanaspor: Ahmet, Lukaku, Evren, Fatih, Feyzi, Kubilay, Harun, Diakite, Fernandes, Burhan, Oberlin