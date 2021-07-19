Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen karşılaşmaya Fenerbahçe, Berke Özer, Caulker, Lemos, Szalai, Nazım Sangare, Ozan Tufan, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş ve Samatta 11'iyle çıktı.
Kasımpaşa ise Harun Tekin, Feyzi Yıldırım, Tarkan Serbest, Brecka, Ouannes, Hajradinovic, Tırpan, Yusuf Erdoğan, Travnik, Ahmet Engin ve Arda Bulut 11'ini tercih etti.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 13 dakika penaltıdan İrfan Can Kahveci, 26. dakika Samatta, 49. dakikada penaltıdan Serdar Dursun ve 62. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydederken, Kasımpaşa'nın tek sayısı 41. dakikada penaltıdan Yusuf Erdoğan ile geldi.
Fenerbahçe'de teknik direktörü Vitor Pereira maçın ikinci yarısında ise Altay Bayındır, Tisserand, Gustavo, Novak, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Zajc, Caner Erkin, Pelkas, Mesut Özil ve Serdar Dursun 11'ini sahaya sürdü.
Kasımpaşa'da da Ertuğrul Taşkıran, Veysel Kemendi, Yasin Dülger, Eren Elmalı, Furkan Yaşa, Doğucan Haspolat, Berk Çetin, Emre Yeşilyurt ve Anıl Özçelik ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
FERDİ ILK YARIYI TAMAMLAYAMADI
Fenerbahçe'nin genç hücumcusu Ferdi Kadıoğlu, ilk yarıyı tamamlayamadı.
Karşılaşmaya 4'lü orta sahanın solunda başlayan Ferdi, karşısında mücadele eden Yusuf Erdoğan'ın etkili atakları sonrasında teknik direktör Vitor Pereira'nın müdahalesiyle oyundan alındı.
Ferdi, 31. dakikada yerini Muhammed Gümüşkaya'ya bıraktı.
SERDAR AZİZ KADRODA YER ALMADI
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Kasımpaşa karşısında forma giyemedi.
Serdar'ın kasığındaki hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenildi.
PEREIRA KARŞILAŞMAYI BALKONDAN TAKIP ETTİ
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa mücadelesini balkondan izledi.
Sarı-lacivertlilerin ilk hazırlık kampında yaptığı mücadeleyi gözlem kulesinden seyreden Portekizli teknik adam, bu müsabakayı da balkondan takip etti.
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