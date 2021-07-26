Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilere farklı galibiyeti getiren golü 49' Nazım Sangare, 59' Ozan Tufan, 70' Muhammed Gümüşkaya ve 79' Miha Zajc kaydetti.

Fenerbahçeli futbolcu Mbwana Samatta, maçın 23. dakikasında sakatlık yaşadı. Tanzanyalı forvet oyuncusunun yerine Serdar Dursun oyuna girdi.

Fenerbahçe, daha önce oynadığı maçlarda Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti.