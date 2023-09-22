Fenerbahçe 11'de 11 yaptı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Avrupa'da gruplara galibiyetle başlayan sarı-lacivertliler, 11'de 11 yaptı!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
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Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça etkili başlayan sarı-lacivertliler, 24. dakikada Crespo'nun golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 30. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kalan bölümde topun hakimiyetini rakibine bırakmayan Fenerbahçe, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.
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İkinci yarıya da çok hızlı giren Fenerbahçe, 47. dakikada Serdar Aziz'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Golün ardından toparlanan misafir takım, 55. dakikada Villadsen'in golüyle skoru 3-1'e getirdi.
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Kalan bölümde rakibinin pozisyon bulmasına izin vermeyen Fenerbahçe, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve grubuna galibiyetle başladı.
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11'DE 11 YAPTI!
Nordsjaelland'ı deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'nin bu sezonki galibiyet serisi 11 maça çıktı.
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Sarı lacivertli takım Zimbru maçıyla başlayan bu sezonun resmi maç maratonunda toplam 11 maça çıkarken tamamından galibiyet çıkarmayı başardı.
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26 Temmuz'da sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 32 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise sadece 6 gol gördü.
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CRESPO SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, bu sezon ilk golüne imza attı.
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Transfer döneminde adı gidecek oyuncular arasında yer alan 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Zimbru karşısında ilk 11'de forma giymişti.
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Zimbru müsabakası dışında toplam 3 maçta sonradan oyuna giren Crespo, ikinci kez ilk 11'de yer aldığı Nordsjaelland maçında fileleri sarsmayı bildi.
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BATSHUAYI'NİN AVRUPA'DA 3. GOLÜ
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, bu sezon Avrupa'da 3. golünü kaydetti.
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Bu sezon ligde süre almakta zorlanan 29 yaşındaki santrfor, Avrupa'da ise 4. kez ilk 11'de değerlendirildi ve bu maçlarda 3. golünü atmayı başardı.
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FRED'İN SKOR KATKISI DİKKATİ ÇEKTİ
Fenerbahçe'nin flaş transferi Fred, Nordsjaelland karşısında önemli skor katkısı sağladı.
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Sarı-lacivertlilerin attığı her iki golde de golün pasını veren 30 yaşındaki orta saha, kilidi açan isimlerden oldu.
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TRİBÜNLERDEN İSMAİL KARTAL'A DESTEK
Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a destek tezahüratında bulundu.
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Maçın son dakikalarında "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahürat yapan sarı-lacivertlilere Kartal, alkışlarla karşılık verdi.