Fener'e 13.5 milyon Euro'luk golcü!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için Afrika'dan flaş bir haber geldi. Nijerya basınında çıkan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Club Brugge forması giyen Emmanuel Dennis için girişimlerde bulundu. Haberde, golcü oyuncu için İngiliz ekibi Arsenal ve İtalyan takımı Napoli’nin de Belçika ekibi ile temasa geçtiği belirtildi.

Piyasa değeri 13.5 milyon Euro olarak gösterilen Dennis, bu sezon Belçika Ligi'nde 22 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.