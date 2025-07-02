Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu'na çağrı!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, X hesabından paylaştığı mesajla Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a çağırdı.

Mesajının tamamen Türkçe olmasıyla dikkat çeken Melo, "Türkiye benim ikinci vatanım, Türk kardeşlerim için her zaman desteğe hazırım, Çalhanoğlu'nu uzun zamandır tanırım, benim için çok değerli bir insan ve çok önemli bir karakter, çok kaliteli bir futbolcu... Çalhanoğlu kardeşime buradan sesleniyorum: Kardeşim yaa! Galatasaray'a gel yaa! Haydi kaptan yaa!" şeklinde bir mesaj yayınlayarak Hakan'ı adeta Cimbom'a davet etti.

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Türkiye benim ikinci vatanım ,

Türk kardeşlerim için her zaman desteğe hazırım , Calhanoglu’nu uzun zamandır tanırım , benim için çok değerli bir insan ve çok önemli bir karakter , çok kaliteli bir futbolcu… Calhanoglu kardeşime buradan sesleniyorum ;

Kardeşimmm yaa… — Felipe Melo (@_felipemelo_) July 2, 2025