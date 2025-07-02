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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu'na çağrı! - Galatasaray Haberleri

        Felipe Melo'dan Hakan Çalhanoğlu'na çağrı!

        Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, sosyal medya hesabından milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'da çağrıda bulunarak sarı-kırmızılı takıma davet etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 17:26 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:26
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        Felipe Melo'dan Hakan'a çağrı!
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        Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, X hesabından paylaştığı mesajla Hakan Çalhanoğlu'nu Galatasaray'a çağırdı.

        Mesajının tamamen Türkçe olmasıyla dikkat çeken Melo, "Türkiye benim ikinci vatanım, Türk kardeşlerim için her zaman desteğe hazırım, Çalhanoğlu'nu uzun zamandır tanırım, benim için çok değerli bir insan ve çok önemli bir karakter, çok kaliteli bir futbolcu... Çalhanoğlu kardeşime buradan sesleniyorum: Kardeşim yaa! Galatasaray'a gel yaa! Haydi kaptan yaa!" şeklinde bir mesaj yayınlayarak Hakan'ı adeta Cimbom'a davet etti.

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