Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Felipe Augusto: Amacım her zaman Trabzonspor'a yardımcı olabilmek - Trabzonspor Haberleri

        Felipe Augusto: Amacım her zaman Trabzonspor'a yardımcı olabilmek

        Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı Felipe Augusto, Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:33 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Amacım her zaman Trabzonspor'a yardımcı olabilmek"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı Felipe Augusto, bordo-mavili takıma faydalı olmak istediğini söyledi.

        Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarına devam eden Trabzonspor oyuncularından 21 yaşındaki futbolcu Augusto, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Augusto, fiziksel olarak kendini gayet iyi hissettiğini ve kampın güzel gittiğini dile getirdi.

        Yeni bir yere adaptasyon sürecinin kolay olmadığını ancak takım arkadaşlarının ve herkesin kendisine her konuda yardımcı olduğunu ifade eden Augusto, "İlk andan beri evimdeymiş gibi hissediyorum. Hocamız, geldiğimiz ilk günden beri neler yapmam gerektiğini anlatmaya başladı, kendimi rahat ve iyi hissetmem gerektiğini ifade etti. Taktik çalışmasında benden en büyük talebi rahat olmam ve taktik anlayışını sahada en sonuna kadar gösterebilmem." dedi.

        REKLAM

        "BU HAYATTA EN ÇOK SEVDİĞİM ŞEY FUTBOL OYNANAK, SAHADA OLABİLMEK"

        Maçlardaki performansına yönelik soru üzerine Augusto, "Ben en sevdiğim işi yapıyorum. Bu hayatta en çok sevdiğim şey futbol oynamak, sahada olabilmek. Dolayısıyla sahada olduğum her saniye elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Formamız için, bu takımın renkleri için her zaman da böyle elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım. Maçlarda elinden gelen en iyi şeyi yapabilmek belki çok önemli ama bir hücum oyuncusu adına gol atabilmek de çok önemli. Benim adıma hazırlık maçı dahi olsa golle başlayabilmek özgüven açısından büyük katkıları oldu." ifadelerini kullandı.

        Takıma gelmeden önce oyuncularla ilgili araştırma yaptığını belirten Augusto, şunları kaydetti:

        "Beni buraya getiren sebeplerden biri de burada daha önce oynayan santrfor oyuncuların çok başarılı olup farklı liglere gidip orada da kendilerini kanıtlayabilmeleriydi. Dolayısıyla ben de onların yolundan gidip onların bıraktığı izleri takip edip aynı şekilde başarılı olmaya çalışıyorum. Alexander Sörloth Avrupa'nın en gözde santrforlarından biri. O da burada oynadı, burada başarılı oldu. Ben de onlar gibi o yolu takip ederek, onların bıraktığı ayak izlerini takip ederek farklı bir lige gidip orada da yine kendimi kanıtlamak istiyorum."

        "TEK VE İLK AMACIM HER ZAMAN TRABZONSPOR'A YARDIMCI OLABİLMEK"

        Sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını aktaran Augusto, "Sahanın neresinde olursam olayım tek ve ilk amacım her zaman Trabzonspor'a yardımcı olabilmek. Bütün oyuncular gibi saha içinde tabii ki olmak isterim ama saha içinde olsam da olmasam da yedek kulübesinde ya da dışarıda da bekliyor olsam da ilk amacım, tek önceliğim Trabzonspor'a yardımcı olabilmek, en büyük hedefim bu. Goller atarak, elimden gelenin en iyisini yaparak, sahada bulunduğum ya da bulunmadığım her anda Trabzonspor'a faydalı olmaya çalışacağım. " dedi.

        Augusto, Erzurum'un otel, spor salonları, saha ve hava şartları açısından futbolcular için kampa çok uygun olduğunu, kampın gayet başarılı ve çok verimli geçtiğini anlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        Alev savaşçıları burada şehit oldu!
        İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaş çıktı!
        İlayda ve Helin'in katilleri yakın arkadaş çıktı!
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        Kampın yıldızı: Arda Ünyay!
        SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
        SGK'dan kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli atıldı
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        Temizlik görevlisiyle 3 bacaklı 'Kola'nın duygulandıran dostluğu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        Habertürk Anasayfa