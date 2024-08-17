Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar yeniden görüntülendi

"ŞEHİR DAHA GENİŞ ALANA YAYILDI"

Gölcük'te Marmara Depremi sonrası devlet tarafından çok sayıda kalıcı konut ve iş yeri yapıldığına dikkati çeken Sezer, "İnşa edilen yapılarla şehir daha geniş bir alana yayıldı. Konutların yüzde 60-70'i aslında deprem sonrası yapılan konutlar ancak özellikle merkezde ve bazı beldelerimizde deprem öncesi yapılan çok sayıda bina var. Bunlar da güçlendirildiği için hasarsız olarak netice itibarıyla hukuken sağlam olarak gözüküyor ancak bu binaların da ben dönüştürülmesi gerektiği kanaatindeyim ve bu dönüşüm konusunda da vatandaşımızın da sadece devlet eliyle yapılmasını beklemeyip, kendilerinin de gayret göstermesi gerektiği düşüncesindeyim." diye konuştu.