Gönüllü olarak etkinliği yaptıklarını belirten Bozacı, "Kayapınar'ın çoğu gurbette. Yani ne kahve ne kahvehane, sohbet bahane. Kaynaşıyoruz, hasret gideriyoruz. Yılda bir defa, belki iki üç senede bir gördüğümüz kişiler oluyor" diye konuştu.