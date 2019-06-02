Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a röportaj veren Feghouli, iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, ''Galatasaray ile güzel bir sezon geçirdim, iyi bir final oldu ve iki kupa kazandık. Kendi adıma ideal geçen bir sezonu geride bıraktım. Biraz dinleniyorum, sonra Cezayir ile Afrika Uluslar Kupası'na katılacağım'' diye konuştu.

Galatasaray ile geçirdiği sezondan duyduğu memnuniyeti dile getiren yıldız futbolcu, ''Galatasaray'daki sezonumdan çok memnunum. İlk yarıda problemler yaşasam da sonra bunları sahadaki performansımla çözdüm. Hem ligi hem kupayı kazanma başarısı gösterdik. Galatasaray'da zamanla formayı geri aldım.'' dedi.

"GELECEK SEZON DA BURADA OLACAĞIM"

Sofiane Feghouli, yeni sezonda Galatasaray forması giyeceğini belirterek transfer iddialarına son verdi:

''Performansım Cezayir Milli Takımı antrenörlerinin de ilgisini çekti ve milli formaya davet edildim. Neredeyse her gazete hakkımda transfer iddiasında bulundu fakat Galatasaray'la sözleşme imzaladığımda 5 yılımı burada geçirmek istediğimi belirttim. Çok güzel bir ülkede ve çok güzel bir şehirde yaşıyorum. Avrupa kupalarında da daha iddialı bir takımla Galatasaray'da olacağım''