Fedon: Bugün 54'üncü evlilik yıl dönümümüz
Fedon, evlilik yıl dönümünü paylaştığı fotoğrafla kutladı. Eda Kalyoncu ile evli olan şarkıcı, "54'üncü evlilik yıl dönümümüz, birlikte sağlıklı daha nice senelere" dedi
Giriş: 18.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:43
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Fedon Kalyoncu, 1970'te evlendiği eşi Eda Kalyoncu ile evlilik yıl dönümü nikâh fotoğrafıyla kutladı.
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Fedon Kalyoncu, siyah beyaz karenin altına şu notu düştü: Bugün eşimle 54'üncü evlilik yıl dönümümüz, birlikte sağlıklı daha nice senelere...
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Çiftin, Theo ve Natali adında iki çocuğu bulunuyor.
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