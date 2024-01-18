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        Haberler Magazin Fedon: Bugün 54'üncü evlilik yıl dönümümüz - Magazin haberleri

        Fedon: Bugün 54'üncü evlilik yıl dönümümüz

        Fedon, evlilik yıl dönümünü paylaştığı fotoğrafla kutladı. Eda Kalyoncu ile evli olan şarkıcı, "54'üncü evlilik yıl dönümümüz, birlikte sağlıklı daha nice senelere" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:43
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          Fedon Kalyoncu, 1970'te evlendiği eşi Eda Kalyoncu ile evlilik yıl dönümü nikâh fotoğrafıyla kutladı.

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          Fedon Kalyoncu, siyah beyaz karenin altına şu notu düştü: Bugün eşimle 54'üncü evlilik yıl dönümümüz, birlikte sağlıklı daha nice senelere...

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          Çiftin, Theo ve Natali adında iki çocuğu bulunuyor.

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