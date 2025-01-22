Yılın ilk faiz kararı bekleniyor: Fed Ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2024 yılında arka arkaya faiz indirimine giden Fed'in bu sene nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyor. Öte yandan, analistler yeni göreve başlayan Donald Trump'ın yapacağı açıklamaların yakından takip edildiğini belirterek, açıklamalarda yeni yönetimin ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını söyledi. Peki, Fed Ocak faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...
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Gözler yılın ilk kararını açıklayacak Fed'e döndü. Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından Trump yönetiminin uygulayacağı politikaların uluslararası ekonomi ve ticareti nasıl etkileyeceğine dair belirsizlikler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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FED YILIN İLK FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Fed yılın ilk faiz toplantısını 28-29 Ocak 2025 tarihinde yapacak. Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.
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FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu.
Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.