Fed faiz kararı haziran ayı toplantı tarihi: Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?
ABD Merkez Bankası (Fed), faiz politikasına yönelik yeni adımını haziran ayında atmaya hazırlanıyor. Nisan ayında toplantı yapılmaması ve diğer aylarda faizlerin sabit bırakılması, yatırımcıların haziran kararına daha fazla odaklanmasına yol açtı. Küresel piyasalarda dalgalanmaların seyrini, yalnızca alınacak faiz kararı değil, Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar da belirleyecek. Ekonomik beklentilerin şekillendiği bu dönemde, haziran ayı toplantısı kritik önemde. İşte detaylar...
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Milyonlarca kişinin gözü haziran ayındaki toplantıya çevrildi. Yatırımcılar, yalnızca faiz oranlarında olası bir değişikliği değil, Powell’ın enflasyon ve büyüme beklentilerine dair açıklamalarını da yakından takip ediyor. Haziran toplantısı, sadece ABD değil, küresel piyasalar için de yön belirleyici olacak. İşte Fed toplantı takvimi...
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FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası takvimine göre Mayıs ayında Fed, faiz kararı için toplanmayacak. Bir sonraki Fed faiz kararı 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 18 Haziran günü saat 22.00'de açıklanacak.
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FED MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan Fed böylece 2025'in ilk üç toplantısını da pas geçmiş oldu.
ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.
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FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDER Mİ, PİYASA BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Tarifelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler temel risklerden olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin etkilerine yönelik açıklamaları takip ediliyor.
Dün açıklamalarda bulunan New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliğin sürmesine neden olduğunu belirtti. Belirsizlik nedeniyle Fed'in bu zamana kadar faiz oranlarını sabit tuttuğunu aktaran Williams, gelecek döneme ilişkin seyrin aylarca netleşmeyebileceğini ifade etti.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de çok fazla belirsizlik olduğuna işaret ederek, bunun nereye varacağını görmek için 3 ila 6 ay beklenilmesinin gerektiğini kaydetti. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise fiyatlardaki olası artışın kalıcı enflasyona dönüşmemesini sağlamanın Fed için önemli olduğunu vurguladı.
Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gideceği fiyatlanırken, yıl boyunca toplamda 2 faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.
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FED TUTANAKLARI "TEMKİNLİ BİR YAKLAŞIM" BENİMSENDİĞİNİ GÖSTERDİ
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 6-7 Mayıs'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları da yayımladı.
Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Banka yetkililerinin, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin daha da arttığı konusunda hemfikir olduğunu gösterdi.
Tutanaklarda, ekonomik büyüme ve iş gücü piyasasının hala güçlü, mevcut para politikasının ise ılımlı bir şekilde kısıtlayıcı olması nedeniyle, enflasyon ve ekonomik faaliyet görünümlerine dair daha fazla netlik sağlanmasını beklemek için "iyi bir konumda" olunduğu aktarıldı.
Fed tutanaklarında, "Yetkililer, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliğin daha da arttığı, hükümet politikalarındaki bir dizi değişikliğin net ekonomik etkileri daha belirgin hale gelene kadar temkinli bir yaklaşım benimsenmesini uygun kıldığı konusunda mutabık kaldı." ifadeleri yer aldı.
Banka yetkililerinin genel olarak istihdam ve ekonomik faaliyete yönelik aşağı yönlü risklerin ve enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı görüşünde olduğu belirtilen tutanaklarda, bunun başlıca nedeni olarak ise gümrük tarifelerindeki artışların potansiyel etkilerinin gösterildiği aktarıldı.
Tutanaklarda, para politikası değerlendirilirken, yetkililerin enflasyonun hala bir miktar yüksek seyrettiğini belirtiği kaydedildi.
Yetkililerin enflasyonun ve işsizliğin yükselme risklerinin arttığı konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen tutanaklarda, "Neredeyse tüm yetkililer enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceği riski hakkında yorumda bulundu." ifadeleri kullanıldı.
Tutanaklarda, açıklanan ticaret politikalarının yetkililerin önceki tahmininde varsaydığı politikalara kıyasla reel ekonomik faaliyet üzerinde daha büyük bir baskı oluşturması nedeniyle 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin büyüme tahmininin mart toplantısı için hazırlanan projeksiyona kıyasla daha zayıf olduğu kaydedildi.
Bankanın tutanaklarında, "Reel ekonomik faaliyete yönelik riskler aşağı yönlü olduğu görüldü ve yetkililer ekonominin resesyona girme olasılığının temel tahmin kadar olası olduğunu değerlendirdi." ifadeleri yer aldı.