Yılın ilk faiz kararı bekleniyor: Fed Ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yılın ilk faiz kararı için gözler Fed'e döndü. Geçen sene arka arkaya faiz indirimine giden Fed'in bu yıl atacağı adımlar konuşulurken, bu hafta açıklanacak Ocak faiz kararı bekleniyor. Öte yandan, analistler Haziran ayında faiz indirimine kesin gözüyle bakıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, Fed faiz kararına yönelik piyasa beklentileri...
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Küresel piyasalarda bu hafta açıklanacak Fed faiz kararı bekleniyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte, detaylar...
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FED YILIN İLK FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Fed yılın ilk faiz toplantısını 28-29 Ocak 2025 tarihinde yapacak. Faiz kararı ise 29 Ocak saat 22.00’de açıklanacak.
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FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ
ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu.
Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.
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FED OCAK FAİZ KARARI İÇİN PİYASA BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimi yapacağına yönelik öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor. Bankanın bu ay faizi sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, haziran ayında yüzde 96 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği tahmin ediliyor.
Analistler, Fed'in faiz kararının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, kararın açıklanmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamalarda bankanın projeksiyonlara ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.