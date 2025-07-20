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        Haberler Bilgi Ekonomi FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz FED faiz kararı toplantı tarihi

        FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Temmuz FED faiz kararı toplantı tarihi

        ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Haziran ayında Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi. Peki, Temmuz 2025 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2025 - 14:35 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:35
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        • 1

          Temmuz FED faiz kararı bekleniyor. Son faiz kararında pas geçen Fed'in ne zaman faiz indirimine gideceği merak edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek istediklerini söyledi. İşte FED faiz toplantı tarihi

        • 2

          FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 22.00'de ilan edilecek.

        • 3

          2025 HAZİRAN FED FAİZ KARARI NE OLDU?

          Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

          FED TEMMUZ AYINDA İNDİRİME GİDER Mİ?

          Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi.

          ABD ekonomisinin oldukça iyi bir konumda olduğunu söyleyen Powell, tarifeler göz ardı edildiğinde enflasyonun beklendiği gibi davrandığını kaydetti. Powell, tarifelerin etkisinin henüz çok fazla görülmediğine dikkati çekerek, yaz boyunca daha yüksek enflasyon verileri beklediklerini anlattı.

          Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin büyük çoğunluğunun yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarının yeniden düşürülmeye başlanmasının uygun olacağını düşündüğünü dile getiren Powell, enflasyon ve iş gücü piyasasına dair verileri izleyeceklerini söyledi.

          Powell, temmuz ayının faiz indirimi için çok erken olup olmadığı sorusuna, "Gerçekten, söyleyemeyeceğim." yanıtını verirken, herhangi bir toplantıda faiz indirimi olasılığını masadan kaldırmayacağını ve bunun verilerin nasıl geliştiğine bağlı olacağını ifade etti.

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