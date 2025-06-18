İNDİRİM BEKLEMEYENLERİN SAYISI ARTTI

Grafikteki her nokta bir Fed yetkilisinin faiz oranı seviyesi beklentisini temsil ediyor. Medyan olarak 2 faiz indirimi beklentisi korunsa da bir önceki nokta grafiğinde 4 Fed yetkilisi bu yıl faiz indirimi beklemiyordu. Son grafikte ise bu rakam 7'ye çıktı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Yayımlanan ekonomik projeksiyonlara göre Fed yetkililerinin 2025 için büyüme tahmini ise yüzde 1.7'den yüzde 1.4'e düştü. Buna karşılık enflasyon beklentisi yüzde 2.7'den yüzde 3'e yükseldi. 2025 yıl sonu çekirdek enflasyon beklentisi ise yüzde 2.8'den yüzde 3.1'e çıktı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi