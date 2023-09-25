FCSB Galatasaray'ı Morutan transferi için FIFA'ya şikayet etti!
Romanya ekibi FCSB, Galatasaray'ın Olimpiu Morutan transferinde 'Şampiyonlar Ligi'ne katılım' maddesindeki bonusları ödemediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu.
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Sezon başında 3 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Ankaragücü'ne transfer olan Olimpiu Morutan'ın eski kulübü FCSB, sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet etti.
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1 MİLYON EURO BONUS İSTİYORLAR
Romanyalı gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre; FCSB, Morutan'ın transfer anlaşmasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması durumunda 1 milyon Euro daha bonus olduğunu öne sürdü.
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Galatasaray tarafından bu paranın kendilerine ödenmediğini belirten FCSB yetkilileri, konuyu FIFA'ya taşıdı.
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GALATASARAY KABUL ETMEDİ
Galatasaray cephesi ise Morutan'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalınmadan önce Ankaragücü'ne satıldığını, dolayısıyla bu bedelin ödenemeyeceğini savundu.
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FIFA'nın bu konu hakkında önümüzdeki günlerde bir karar vereceği öğrenildi.