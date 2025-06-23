Fazıl Say'ın İznik'e özel bestesi İznik Türküsü dinleyiciyle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fazıl Say'a özel olarak hazırlatılan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan İznik'in kültürel mirasını yansıtan eser, İznik Gölü kıyısında seslendirildi.

Konser öncesinde açıklamalarda bulunan Fazıl Say, İznik üzerine bir beste yapmanın kendisi için gurur, onur ve sorumluluk olduğunu söyledi.

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"İznik Türküsü"nü evrensel bir müzik olarak hazırladıklarını ifade eden Say, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla oluşan İznik Türküsü'nün 6 aylık çalışma sürecinin böyle güzel sonuçlanmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bugün buraya gelen binlerce sanatsevere de teşekkür ediyorum" dedi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise yılın sanat olayını tüm sanatseverlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Fazıl Say'ın notalarından çıkan bestelerin İznik'in eşsiz güzelliklerini dünyaya duyuracağını ifade eden Bozbey, şunları kaydetti:

"Fazıl Say'ın İznik Türküsü'nün dünya prömiyerine, Soprano Görkem Ezgi Yıldırım'ın yorumuyla tanıklık ediyoruz. İznik, artık bir ezgi olacak. Gönüllerde yerini alacak. Unutulmaz konser eşliğinde İznik’in güzel akşamını hep birlikte yaşıyoruz. İznik, Helenistik dönemden Roma'ya, Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan köklü geçmişiyle, doğal güzellikleriyle çok kültürlü bir dünya merkezidir. Dünyanın kalbi bugün İznik'te, Bursa'da atıyor."

Konsere solo eserleri çalarak başlayan Fazıl Say, dinleyenlere piyano resitali sundu. Konserin sonlarına doğru 'İznik Türküsü'nü seslendiren Fazıl Say’a, Soprano Görkem Ezgi Yıldırım eşlik etti. Dünyada ilk kez seslendirilen eser, yaklaşık 15 dakika sürdü ve sanatseverler eseri büyük bir dikkatle dinledi. Konserin sonunda Fazıl Say ve Görkem Ezgi Yıldırım, müzikseverler tarafından ayakta alkışlandı. Gecenin sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Say'a, Yıldırım'a ve gecenin sunuculuğunu üstlenen Yekta Kopan'a günün anısına plaket takdim etti.