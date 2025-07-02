Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; deprem yerin 12,91 kilmetre altında oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Bursa Valiliği şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Yaşanan depremin ardından fay hattı haritası ve deprem açısından riskli olan bölgeler yeniden araştırılmaya başlandı. İşte, 2025 fay hattı haritası ve AFAD deprem riski haritası...