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        Haberler Bilgi Gündem Fay hattı haritası ile evim riskli bölgede mi? İşte 2025 MTA diri fay hattı haritası ile AFAD deprem tehlikesi olan bölgeler

        Fay hattı haritası ile evim riskli bölgede mi? İşte MTA diri fay hattı haritası ile deprem tehlikesi olan bölgeler

        Bursa peş peşe depremlerle sallandı. Gemlik'te 1 Temmuz günü 3,9, ardından 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası bugün 4,2 büyüklüğünde başka bir deprem daha oldu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı, Bursa halkını korkuturken, deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. Bu nedenle güncel fay hattı haritası ve deprem açısından riskli bölgeler bir kez daha araştırılmaya başlandı. Peki, yaşadığınız il ve bölge deprem açısından riskli mi, fay hattı var mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 15:16 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:16
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        • 1

          Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; deprem yerin 12,91 kilmetre altında oldu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Bursa Valiliği şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Yaşanan depremin ardından fay hattı haritası ve deprem açısından riskli olan bölgeler yeniden araştırılmaya başlandı. İşte, 2025 fay hattı haritası ve AFAD deprem riski haritası...

        • 2

          MTA DİRİ FAY HARİTASI 2025: YAŞADIĞIM İLDE FAY HATTI VAR MI?

          Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Diri Fay Hatları ve çevrim içi yer bilimleri portalıyla Türkiye'nin tektonik hareketlerini resmederken, son gelişmeleri de çevrim içi ziyaretçilere gösteriyor.

          Diri faylara ilişkin tüm verilerin sayısal ortama aktarılarak bu kapsamda görseller ve belgelerin oluşturulmasıyla diri fay haritaları ortaya çıkıyor. Türkiye'de deprem araştırmalarıyla ilgili olarak kurum, kuruluşlar ve üniversiteler araştırma faaliyetlerini yoğun şekilde bu harita verisini kullanarak yürütüyor.

          MTA DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

          FAY HATLARINI HARİTA ÜZERİNDE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          EVİM DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ BÖLGEDE Mİ?

          AFAD deprem riski haritası ile yaşadığınız yerin deprem riskini sorgulayarak öğrenebilirsiniz.

          AFAD HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

        • 5

          YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

        • 6

          TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

          Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

        • 7

          İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR

          MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

        • 8

          MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

          Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

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