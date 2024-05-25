Fatma Karanfil kimdir? Fatma Karanfil'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?
Aşkı Memnu dizisinde Şayeste rolüyle büyük beğeni toplanan Fatma Karanfil'nden sevenlerini üzecek bir haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi. İşte Fatma Karanfil kimdir sorusunun yanıtı ve sağlık durumuna ilişkin tüm detaylar...
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Bir süredir kanserle mücadele eden Fatma Karanfil Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edildi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Fatma Karanfil kimdir, kaç yaşında? Fatma Karanfil'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Fatma Karanfil'in sağlık durumu...
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FATMA KARANFİL'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü oyuncu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda entübe edildi.
4. evre kanser olan Fatma Karanfil’in doktorları, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu yakınlarına iletti.
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FATMA KARANFİL KİMDiR?
3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı.
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1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı.
Fatma Karanfil, daha önce meme kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı.
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Yeşilçam’ın unutulmayan yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Şayeste' rolüyle de hatırlanıyor.