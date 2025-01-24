Fatma Girik, mezarı başında anıldı

Covid-19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görürken gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle, 24 Ocak 2022'de 79 yaşındayken hayatını kaybeden Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik, ölümünün yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

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Torba Mezarlığı'ndaki anmaya, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve Fatma Girik'in sevenleri katıldı.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, yaptığı konuşmasında; "Vefatının 3'üncü yılında bile böyle güzel anılmak gerçekten çok güzel. Fatma Girik, sinema hayatımızda herkese öncü olacak, ışık tutan bir sanatçımız. Allah, rahmet eylesin" dedi.

Torba Mezarlığı'nda kabirleri bulunan Memduh Ün, Fatma Girik'in annesi Münevver Ukav, Akrep Nalan ve ebediyete intikal eden diğer merhumlar da dualarla anıldı.

Öte yandan meslektaşı Hülya Koçyiğit de Girik'e duyduğu özlemi şu ifadelerle dile getirdi; "Canım Fatma'm, sen gideli 3 yıl oldu… Ne kadar geçerse geçsin zaman, sinemamıza bıraktıkların hep bizimle. O muhteşem dostluğun, sayısız anımız, birlikte yaşadığımız her şey; acılarımız, üzüntülerimiz, heyecanlarımız, mutluluğumuz… Her şey benimle canım Fatma'm, aklımda, kalbimde. Değişen tek şey artan özlemim… Seni çok özlüyorum Fatma Girik"