Salgın dolayısıyla hep evde, kanepede oturdum. Kimse dışarıya çıkmazken, benim çıkmam olmazdı. Herkes gibi kurallara uydum. Dışarıya çıkmam için izin kağıdı vereceklerdi ancak istemedim. Bu süreci de birlikte atlatacağız.