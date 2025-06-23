Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
Burdur'da, 45 yaşındaki Fatma Acar, akrabalarıyla birlikte yöresel ot türü olan 'sızgıla' toplamak için kayalıklara çıktı. Dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikteki kayalıklardan düşen Acar, olay yerinde hayatını kaybetti
Burdur'da olay, dün saat 17.00 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyü sınırındaki Kremna Antik Kenti çevresinde meydana geldi.
'SIZGILA' TOPLAYACAKTI
Beşkonak köyünde oturan Fatma Acar (45), akrabalarıyla yöresel ot türü 'sızgıla' toplamak için kayalıklara tırmandı.
KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre dengesini kaybeden Fatma Acar, metrelerce yükseklikteki kayalıklardan düştü. Acar'ın kurtarılması için jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu Acar bulundu. Ekipler, Fatma Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK
İncelemelerin ardından Acar'ın cansız bedeni otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.