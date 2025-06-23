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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!

        Burdur'da, 45 yaşındaki Fatma Acar, akrabalarıyla birlikte yöresel ot türü olan 'sızgıla' toplamak için kayalıklara çıktı. Dengesini kaybedip, metrelerce yükseklikteki kayalıklardan düşen Acar, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:35 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:12
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        Fatma Acar, 45 yaşındaydı... Bir ot canından etti!
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        Burdur'da olay, dün saat 17.00 sıralarında Bucak ilçesi Çamlık köyü sınırındaki Kremna Antik Kenti çevresinde meydana geldi.

        'SIZGILA' TOPLAYACAKTI

        Beşkonak köyünde oturan Fatma Acar (45), akrabalarıyla yöresel ot türü 'sızgıla' toplamak için kayalıklara tırmandı.

        KAYALIKLARDAN DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre dengesini kaybeden Fatma Acar, metrelerce yükseklikteki kayalıklardan düştü. Acar'ın kurtarılması için jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Köylülerin de destek verdiği çalışmalar sonucu Acar bulundu. Ekipler, Fatma Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK

        İncelemelerin ardından Acar'ın cansız bedeni otopsi için Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Burdur
        #Son dakika haberler
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