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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim'li Al Shabab, Al Ittihad'a kaybetti! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'li Al Shabab, Al Ittihad'a kaybetti!

        Suudi Arabistan Ligi'nde Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Al Ittihad'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 22:19 Güncelleme: 22.01.2025 - 22:19
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        Al Shabab, Al Ittihad'a kaybetti!
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        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 16. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, Al Ittihad deplasmanına konuk oldu. Al Shabab, King Abdulllah Stadyumu'ndaki maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

        Al Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Abdulrahman Al Obod ile 45+3. dakikada Karim Benzema attı. Fatih Terim'in takımı Al Shabab'ın tek golü 45+5. dakikada Haroune Camara'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Al Ittihad, 43 puana yükseldi. Al Shabab, 25 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki haftasında Al Ittihad, Damac ile deplasmanda karşılaşacak. Al Shabab, sahasında Al Fayha ile karşılaşacak.

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