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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim için flaş iddia: Eski takımına dönüyor! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim için flaş iddia: Eski takımına dönüyor!

        Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve uzun süredir bir takımın başında olmayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in sahalara geri döneceği iddia ediliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 11:24 Güncelleme: 25.09.2023 - 11:24
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          Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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          Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam 2022 yılının Ocak ayında görevinden ayrılmıştı.

        • 3

          Bir süredir takım çalıştırmayan 70 yaşındaki Fatih Terim için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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          Dış basında yazılan haberlere göre, Fatih Terim daha önce görev yaptığı eski kulübü Fiorentina ile görüşmelere başladı.

        • 5

          2000-2001 SEZONUNDA ÇALIŞMIŞTI

          Daha önce Galatasaray'dan ayrılarak 2000/2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçen Fatih Terim, İtalyan ekibiyle 28 maça çıkarken 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 1.46 puan ortalaması yakaladı.

        • 6

          Fiorentina ile ligde inişli yıkışlı bir grafik çizen Fatih Terim, İtalya Kupası'nda takımı finale kadar taşısa da sezon bitmeden takımdan ayrılmış ve İtalyan devi Milan'ın başına geçmişti.

        • 7

          GALATASARAY İLE TARİH YAZDI

          Fatih Terim, Galatasaray'da 16 kupa kazandı ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 69 yaşındaki teknik direktör döneminde sarı-kırmızılılar şu başarılara imza attı:

          1 - UEFA Kupası şampiyonluğu

          8 - Süper Lig şampiyonluğu

          3 - Türkiye Kupası şampiyonluğu

          4 - Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu

        • 8
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