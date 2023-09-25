Fatih Terim için flaş iddia: Eski takımına dönüyor!
Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve uzun süredir bir takımın başında olmayan tecrübeli teknik direktör Fatih Terim'in sahalara geri döneceği iddia ediliyor. İşte detaylar...
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Türk futbolunun önemli isimlerinden Fatih Terim için sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
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Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam 2022 yılının Ocak ayında görevinden ayrılmıştı.
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Bir süredir takım çalıştırmayan 70 yaşındaki Fatih Terim için flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Dış basında yazılan haberlere göre, Fatih Terim daha önce görev yaptığı eski kulübü Fiorentina ile görüşmelere başladı.
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2000-2001 SEZONUNDA ÇALIŞMIŞTI
Daha önce Galatasaray'dan ayrılarak 2000/2001 sezonunda Fiorentina'nın başına geçen Fatih Terim, İtalyan ekibiyle 28 maça çıkarken 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 1.46 puan ortalaması yakaladı.
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Fiorentina ile ligde inişli yıkışlı bir grafik çizen Fatih Terim, İtalya Kupası'nda takımı finale kadar taşısa da sezon bitmeden takımdan ayrılmış ve İtalyan devi Milan'ın başına geçmişti.
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GALATASARAY İLE TARİH YAZDI
Fatih Terim, Galatasaray'da 16 kupa kazandı ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 69 yaşındaki teknik direktör döneminde sarı-kırmızılılar şu başarılara imza attı:
1 - UEFA Kupası şampiyonluğu
8 - Süper Lig şampiyonluğu
3 - Türkiye Kupası şampiyonluğu
4 - Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu
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