Süper Lig’de bugün Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, kritik derbi öncesi kamp istemedi. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; maçtan önceki geceyi hep birlikte kampa girerek geçiren futbolculara, zorlu karşılaşma öncesi izin verildi. Milli ara dönüşünde takımını derbiye motive çıkarmak isteyen İmparator, tıpkı Beşiktaş derbisinde olduğu gibi alışılagelmişin dışında bir karar alarak maç öncesi kamp yapılmayacağını açıkladı. Derbinin ardından perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Marsilya’yı konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar’da genç futbolculara güven duyduğunu göstermek isteyen Terim’in kritik derbi öncesi öğrencilerinin aileleriyle olmasına karar verdiği bildirildi.

DERBİYE BEŞİKTAŞ DOPİNGİ

Süper Lig’de dün akşam A.Alanyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ın mağlubiyeti, derbinin önemini daha da arttırdı. Lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde olmasına rağmen Fenerbahçe’yi yenmesi durumunda iki ezeli rakibinin 4 puan önüne geçecek olan Galatasaray, ardından oynayacağı Marsilya maçına da moralli çıkmak istiyor.

MORUTAN RİSKE EDİLMEYECEK

Romanya Milli Takımı’ndan darbeye bağlı ağrılarla dönen Olimpiu Morutan, derbide yedek soyunacak. Teknik direktör Fatih Terim’in derbi tecrübesine güvendiği Sofiane Feghouli, ilk 11’deki yerini alırken, Rumen futbolcu oyunun gidişatına göre Fenerbahçe önünde forma giyebilecek.

Cimbom'un muhtemel 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Ciculdau, Feghouli, Kerem, Halil, Mohamed