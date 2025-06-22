Fatih'te otelde yangın çıktı
Fatih'te otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki 4 katlı otelin eksi 2'nci katında yangın çıktı. Oluşan yoğun duman kısa sürede üst katlara kadar ulaştı.
İhbar üzerine otele itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis tedbir amacıyla caddeyi trafiğe kapatırken, otelin üst katlarında mahsur kalan 4 kişi itfaiye görevlilerince kurtarıldı.
Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.