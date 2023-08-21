Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük sezonun ilk galibiyetini aldı - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük sezonun ilk galibiyetini aldı

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Karagümrük siftahı yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ryan Mendes ve Adnan Uğur'un golleriyle 2-0 kazanan kırmızı-siyahlı ekip, turuncu-lacivertli rakibiyle oynadığı 8. maçta 5. galibiyetini aldı.

        Süper Lig'e yükseldiği 2020-2021 sezonundan bu yana 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez RAMS Başakşehir'le karşılaşan VavaCars Fatih Karagümrük, bu maçlarda rakibine hiç mağlup olmadı. Fatih Karagümrük bu maçlarda rakip filelere 16 gol gönderirken, kalesinde ise 6 gol gördü.

        İLK GOL MENDES'TEN

        Ligin ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönerken, bu sezon takımın ilk golü de yeni transfer Ryan Mendes'ten geldi.

        Süper Lig'de boy gösterdiği 3 sezonda sezonun ilk haftalarında rakip fileleri sarsmayı başaran kırmızı-siyahlılar, ilk kez bu sezon ilk maçında gol bulamadı.

        2020-2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'u 3-2, 2021-2022'de de Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup ederek sezona başlayan Fatih Karagümrük, geçen sezona ise 4-2'lik Alanyaspor yenilgisiyle başlamıştı.

        Bu sezon ilk golünü 2. haftada atan VavaCars Fatih Karagümrük'te Al Nassr'dan transfer edilen Yeşil Burun Adalı oyuncu Ryan Mendes, RAMS Başakşehir önünde takımını öne geçiren isim oldu.

        7 TRANSFER İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI

        Yeni sezon öncesinde kadrosuna 3'ü kaleci olmak üzere 9 yeni ismi dahil eden Fatih Karagümrük'te bu oyunculardan 7'si RAMS Başakşehir deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.

        Teknik direktör Alparslan Erdem; kadroya katılan 3 yeni kaleciden Matias Dituro'yu ilk 11'de sahaya sürerken Emre Bilgin'i maç kadrosuna yazdı. Furkan Beklevic ise kadroda yer almadı.

        Bu 3 ismin dışında Frederic Veseli, Federico Ceccherini, Marcus Rohden, Can Keleş, Ryan Mendes ve Kevin Lasagna, RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de oynadı.

        ALPARSLAN ERDEM'DEN BEŞ MAÇTA ÜÇ GALİBİYET

        Andrea Pirlo'yla yolların ayrılmasının ardından geçen sezon son 3 maçta takımın başında sahaya çıkan Alparslan Erdem, bu sezon da teknik direktörlük koltuğunda oturan isim oldu.

        Geçen sezon VavaCars Fatih Karagümrük'ün başında Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetleri yaşayan Erdem, Konyaspor deplasmanından ise 1 puanla ayrılmıştı.

        Sezonun ilk maçında Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan VavaCars Fatih Karagümrük, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerek Alparslan Erdem yönetimindeki 5 maçta 3. galibiyetini elde etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Galeria Sitesi ile ilgili dava açıldı!
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Kaptan "bedava yemek" isteyince ortalık karıştı!
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        Habertürk Anasayfa