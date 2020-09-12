36 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Fatih Karagümrük, yeni sezondaki ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti!

Mücadeleye hızlı başlayan Fatih Karagümrük, 4. dakikada Ervin Zukanovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve ev sahibi ekip devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Dakikalar 56'yı gösterdiğinde ilk golde de payı olan Ramazan Civelek bir asist daha yaptı ve Fatih Karagümrük, Artur Sobiech'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelede 74. dakika oynanırken Ramazan Civelek ceza sahasında yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erik Sabo hata yapmadı skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.