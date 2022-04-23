Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor'u konuk etti.

Konuk ekip Chiquinho'nunpenaltısıyla 48'de öne geçerken ev sahibi takım 52'de penaltıdan Pesic ve 65'te Jimmy Durmaz'ın golleriyle 2-1 kazandı.