Stat: Vefa

Hakemler: Bahattin Şimşek, Oğuz Terzi, Ömer Tevfik Özkoç

FatihKaragümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Bülent Cevahir, Attamah, Sabo (Dk. 70 Zeki Yıldırım),Emeghara, Ndao (85 Darri),Ramazan Civelek (Dk. 62 Engin Bekdemir),Sobiech

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Erdal Akdarı, Cemali Sertel (Dk. 30 Bedirhan Altunbaş),Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir (Dk. 72 Onur Bayramoğlu),Furgan Polat (Dk. 60 İbrahim Halil Öner),Mehmet Özcan, Furkan Balaban, Metehan Altunbaş

Goller: Dk. 37 Ramazan Civelek, Dk. 55 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük)

Kırmızıkart: Dk. 81 Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Sabo (Fatih Karagümrük),Dk. 27 Cemali Sertel, Dk. 65 İbrahim Halil Öner, Dk. 69 Alperen Kocabaş (Eskişehirspor)