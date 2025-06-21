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        Haberler Gündem Politika Fatih Erbakan: Ne Cumhur İttifakı ne de CHP'yle ittifak içinde olacağız | Son dakika haberleri

        Fatih Erbakan: Ne Cumhur İttifakı ne de CHP'yle ittifak içinde olacağız

        Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, "İktidar ve ana muhalefet dışında sağ seçmene hitap eden partilerle birlikteliğin olması söz konusu olabilir. Bu konuda kapıyı tamamen kapatmıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir görüşme ve çalışma olmadı. Seçime yakın dönemde, bu yönde bir çalışmanın olması ihtimal dahilindedir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 13:34 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:34
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        Erbakan: Denenmiş bir kez daha denenmez
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyorum. 'Denenmiş bir kez daha denenmez' diye söyledik. CHP ile de herhangi bir ittifak içeresinde olmayacağımız da net bir şekilde ifade edebilirim" dedi.

        Fatih Erbakan, partisinin Ordu İl Başkanlığı binası açılışına katıldı. Açılış töreninde konuşan Erbakan, "Bundan sonraki süreçte Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeyeceğimizi net bir şekilde ifade etmek istiyorum. 'Denenmiş bir kez daha denenmez' diye söyledik. CHP ile de herhangi bir ittifak içeresinde olmayacağımız da net bir şekilde ifade edebilirim. İktidar ve ana muhalefet dışında sağ seçmene hitap eden partilerle birlikteliğin olması söz konusu olabilir. Bu konuda kapıyı tamamen kapatmıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir görüşme ve çalışma olmadı. Seçime yakın dönemde, bu yönde bir çalışmanın olması ihtimal dahilindedir" dedi.

        'FINDIĞIN EN YÜKSEK FİYATLA ALINMASI SON DERECE ÖNEMLİ'

        Kahverengi kokarca zararlısına ilişkin takipte olduklarını kaydeden Erbakan, "Kahverengi kokarca özellikle geçen sene gerçekten mahsule çok büyük zarar verdi. Milletvekillerimiz ile bir çalışmanın içerisinde girdik. Kendileri de dile getirdi. Bundan sonraki süreçte de bu konunun takipçisi olup, dile getirmeye devam edeceğiz. Fındık son derece önemli, dünya fındığının yüzde 70'i Türkiye'den çıkıyor. Bu fındığın rahmetli Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde olduğu gibi en yüksek fiyatla çiftçiden alınması ve Türkiye'nin, dünyada fiyatı belirleyici noktaya gelmesi son derece önemli" diye konuştu.

        'ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİ PERİŞAN HALDE'

        Erbakan, "Çiftçinin toplam borcu AK Parti iktidarı döneminde 2,5 milyar liradan 1 trilyon liranın üzerine gelmiş seviyede. Ordu'da, Giresun'da fındık konusu gündemde. Piyasada 170-180 liraya satılabilen fındık birdenbire Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 150 liradan fındık satışına başlamasıyla üreticilerin sıkıntıya girmesi söz konusu olmuştur. Bugün Yeniden Refah Partisi iktidarda olsa, bu fındığı 300 liradan üreticiden alacak. Rahmetli Erbakan hocamız 80 cent olan fındık alım fiyatını 3,2 dolara çıkartarak 4 misli artırmıştı. Bugün devletin yapması gereken üreticinin fındığını 300 liradan satın almaktır. Böyle bir durum olmadığı için çiftçimizde, üreticimiz de perişan haldedir" dedi.

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