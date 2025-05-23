Fatih Belediye Başkanı Turan'dan, Özgür Özel'e yanıt

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutukluları ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti'li belediyelerde yolsuzluk iddiasında bulunarak, bu iddialara ilişkin açıklamalarına salı günü Fatih Belediyesinden başlayacağı sözleri üzerine gazetecilere açıklama yaptı.

"AÇIKLIKLA SÖYLÜYORUM, HEMEN BUGÜN AÇIKLAYIN"

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Fatih Belediyesinde, Sayıştay raporlarında sorun olduğu imajı yaratıldığını belirten Turan, "Benim yaklaşık 25 yıllık siyasi geçmişim var. Bir genel başkana cevap vermek, bir belediye başkanın işi değildir ama bir genel başkan da böylesine bir cümle kullandıysa ona da bu konuda haddini bildirmem gerekiyor. Şimdi bakın burada söylemem gereken hadise şu, CHP Genel Başkanı, AK Parti'li belediyelerle ilgili elinde herhangi bir belge, bilgi, duyum, Sayıştay raporu, suç belgesi var diyor ise ahlaken ve vicdanen 'Bunu salı günü açıklayacağım.' demesi yanlış." ifadelerini kullandı.

Turan, "Siz Fatih Belediyesiyle ilgili ayak üstünden cezaevi çıkışında bir belgeyle de değil, işte AK Parti'nin belediyelerinde birtakım şeyler var diyorsunuz. 'İfşalara Fatih Belediyesi'nden başlayacağım.' diyorsunuz. Ben de bunu açıklıkla söylüyorum, hemen bugün açıklayın. 3 bin insanın çalıştığı belediyeye bu şekilde bir söylemde bulunmak olmaz. Şimdi bunu hemen açıklamak zorunda." diye konuştu.

"AHLAKİ OLMAYAN BİR DURUMDUR" Özel'in yaptığı açıklamalarla belediye çalışanları ve ailelerini zor duruma soktuğunu belirten Turan, şunları kaydetti: "Bir şey daha anlaşılmıştır ki muhataplarımızın gerçek adalet, hak, hukuk, iyi ve kötü ayrışması arayışında olmadıkları açıkça ortadadır. İnsanların aileleriyle alakalı kurumlarla ilgili adalet çağrıları yapan kişilerin, ayaküstü yaptıkları açıklamalar ile binlerce insanın çalıştığı bir kurumla alakalı ithamlarda bulunması, 'Salı günü de bunu açıklayacağım.' demesi de çok ahlaki olmayan bir durumdur. İşte onun için bunu bugün açıklamasını talep ediyorum. Eğer varsa bir şey bugün açıklasın. Ben de hangi açıklamayı yaparsa yapsın buradayım, onlara da cevap vereceğim. İçimden daha çok şeyler söylemek geliyor ama bir belediye başkanıyım, bir belediye başkanı olarak bu düzeye geçmek istemiyorum. Dört tane evladım, onurum şerefim için yaşıyorum. Herkes bunlar için yaşıyor. Onlar için bu durum nasıl tabi bilmiyorum." *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.