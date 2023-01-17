Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları

Siyasetten uzak bambaşka bir sohbet... 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', Bloomberg HT'de. Fatih Altaylı, bu haftaki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak

Giriş: 17.01.2023 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konukları
HABERTURK.COM

Siyasetten alabildiğince uzak, güncele olabildiğince yakın... Yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor; hayatı güzelleştiren ve günün merak edilen her şey 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; oyuncu Nazan Kesal, müzisyen Jehan Barbur, oyuncu Naz Çağla Irmak ve şef Aydan Üstkanat oluyor.

Ekranlara Bloomberg HT'den yansıyan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'de Fatih Altaylı, yarın akşamki konuklarıyla birlikte izleyicilere yine keyifli bir sohbet sunacak.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir' 18 Ocak Çarşamba saat 23.10'da Bloomberg HT'de!

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Muhteşem manzaraları şeker kutusuna sığdırdı
Muhteşem manzaraları şeker kutusuna sığdırdı
Paşalimanı Koyu'ndaki arsaya ihtiyati tedbir kararı
Paşalimanı Koyu'ndaki arsaya ihtiyati tedbir kararı
İlker Başbuğ hakkında beraat kararı
İlker Başbuğ hakkında beraat kararı
Suruç'ta 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın duruşması başladı
Suruç'ta 4 kişinin öldüğü silahlı kavganın duruşması başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.