Futbol takımlarında üçer beşer Covid-19 vakaları çıkmasına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Sorumluluk bizde değil, Futbol Federasyonu’nda” demesine, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun “Tek bir takımda bir malzemeci dahi Covid-19’a yakalansa o takımı komple karantinaya alırız ve ligler oynanamaz” diye aklıselime davet etmesine, futbolcuların ve aklı başında teknik adamların “Sporcu sağlığını hiçe sayamazsınız” uyarısına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu ligleri niye başlatmaya çalışıyor biliyor musunuz?
Bilmiyorsanız söyleyeyim, çünkü Futbol Federasyonu parasal olarak batık vaziyette ve bu yüzden hem bahis şirketi Şans Girişim’in hem de yayın şirketi beIN Sports’un şantajına açık halde.
Ve bu iki şirket liglerin başlamasını istiyor.
Daha doğrusu bir anlamda emrediyor.
Federasyon içinden bana ulaşan bilgilere göre, İddaa oyunun ana organizatörü Şans Girişim, TFF’ye bir mektup göndererek 34 milyon TL’lik ödemesini yapmayacağını çünkü liglerin oynatılmadığını, Federasyon’un bu parayı istiyorsa bir an önce alt ligler dahil tüm karşılaşmaların başlatılması gerektiğini bildirmiş. Yetmezmiş gibi bir de beIN Sports 125 milyon TL’lik vadesi gelmiş ödemeyi yapmayacağını ve bu miktarın ancak yüzde 35’ini ödeyebileceğini belirtmiş. TFF ise “Bari yüzde 40’ını ödeyin” diyerek pazarlığa başlamış ve yüzde 40 karşılığında liglerin başlatılması garantisini vermiş.
Son ihalede Federasyon payı yüzde 12’den yüzde 4’e düşürülen, Digitürk’e kaybedilen davadan ötürü zaten kulüplere yapmış olduğu ödemeyi kasasından karşılamak zorunda kalan ve bu yüzden de 300 kişilik kadronun süper şişirilmiş maaşlarını ödeyemeyecek hale gelen Federasyon’un ligleri başlatmak dışında bir seçeneği yok.
Zaten Federasyon, İddaa ilişkileri öylesine girift, öylesine laçka ki, tersini yapmak mümkün değil.
Yıldırım Demirören dönemi federasyon asbaşkanı olan Cengiz Zülfikaroğlu şimdi İddaa’nın başında.
Digitürk'ün eski genel müdürü şimdi TFF Genel Sekreteri.
Bunun üzerine bir de Federasyon’un en güçlü adamı Mehmet Baykan’ın “Spor Genel Müdürü” olduğunu da üst üste koyunca sporcu sağlığı falan hiçbir anlam ifade etmiyor.
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