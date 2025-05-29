6 olağanüstü hikaye fark yarattı

Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana ülkemizde toplumsal gelişmeye katkıda bulunan bireylerin ve kurumların yaptıkları çalışmalar ile yarattıkları etkileri görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programının 16. Sezon Fark Yaratanları belli oldu.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programının yeni sezon lansmanı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunlar için somut ve sürdürülebilir çözümler üreten 6 Fark Yaratanının değişime öncülük eden, topluma cesaret ve umut veren hikayeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

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Güler Sabancı, “Sabancı Vakfı olarak 50’nci yılımızı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2009 yılında başlattığımız Fark Yaratanlar Programı, Vakfımızın en önemli projelerinden biri. Büyük kaynaklarla değil, büyük cesaretle ve inançla yola çıkan bireylerin hikâyelerinden doğan bir ilham kaynağına dönüşen bu program sayesinde, karanlıkta bir kıvılcım yakanların sesi duyuluyor; cesaretin, umudun ve sorumluluğun sesi bu topraklarda yankılanmaya devam ediyor. Bu yıl da yine ‘İyi ki’ dedirten 6 olağanüstü hikâyeyle ülkemizin her bireyinin taşıdığı potansiyeli bir kez daha hatırladık" dedi.

Sabancı sözlerini şöyle sürdürdü: "Toplumsal gelişime katkı sağlayan birey ve kurumların görünür olmasını amaçlayan Fark Yaratanlar Programına, bugüne kadar 20.000’e yakın başvuru gelirken titizlikle yapılan değerlendirmeler sonrasında programa 222 kişi ve kurum dahil oldu. Güler Sabancı, programın yıllar içinde yalnızca bir farkındalık platformu değil, aynı zamanda sosyal fayda etrafında birleşen ve kartopu gibi büyüyen bir topluluk haline geldiğini belirterek “Fark Yaratanlar, çoğu zaman bizzat içinde yaşadıkları sosyal sorunları kendi bilgi ve becerileriyle dönüştürmeyi başardılar. Onların mücadeleleri bize umut veriyor, ilham oluyor. Bir su damlası damlıyor ve halka halka iyiliği yayıyor. Sabancı Vakfı olarak, yeni bir 50 yıla doğru yola çıkarken, iyiliğin sesini daha da büyüten ve bize umut veren tüm Fark Yaratanlarımıza ve bu umudu paylaşan herkese minnettarım. Sizlerden aldığımız güçle daha iyilerini yapmak üzere yolumuza devam ediyor, ikinci bir yeni döneme başlıyoruz.” REKLAM TOPLUMSAL SORUNLARA İLHAM VEREN 6 GÜÇLÜ HİKAYE Atakan Nalbant, Geliştirdiği yapay zekâ çözümü Binclusive ile web siteleri ve mobil uygulamaların farklı engel gruplarından kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlıyor.

Deniz Toprak, Hatay Sörf Merkezi ile çocuklar ve gençlere ücretsiz sörf eğitimi vererek hem bireysel gelişimi hem de bölgesel kalkınmayı destekliyor. Merkez, sörf aracılığıyla çocukların kendiyle, yaşadığı yerle, doğayla bağ kurmasını ve öz güven kazanmalarını hedefliyor. Ekin Gündüz Özdemirci & Nurten Bayraktar, EkoFilm: Sürdürülebilir Yapım Platformu ile film sektörünün çevresel etkilerini azaltmak ve iklim krizine hikayeler ve film yoluyla farkındalık kazandırmak için çalışıyor. Niyazi Selçuk, Yeşil Karıncalar Okulu ile çevre ve geri dönüşüm temelli eğitimler vererek özellikle çocukların iklim bilincini artırıyor. Gelecekte iklim krizinden en çok etkilenecek gruplardan biri olan çocukları merkeze alarak yetişkinlerin tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor. Pervin Aydar Emeklioğlu kurucusu olduğu Kolektif Etki Programı Derneği & Tekstil Atölyesi ile kadınların sosyal ve mesleki beceriler kazanarak tekstil sektöründe adil ücretlerle nitelikli istihdam imkanlarına erişmesi için çalışıyor. Sevilay Refika Kadıoğlu, Laz kültürü ve Lazca başta olmak üzere Doğu Karadeniz’in çok kültürlü yapısını doğa merkezli bir bakış açısıyla korumak ve görünür kılmak amacıyla Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği’nin kurulmasına öncülük ettiği faaliyetlerini sürdürüyor.