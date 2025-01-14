Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Benfica, Portekiz Kupası'nın son 16 turu mücadelesinde Farense'ye konuk oluyor. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica çeyrek finale yükselebilmek adına sahaya çıkıyor. Son haftalarda yaşadığı düşüş sonrası son iki maçta yedek kulübesine çekilen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Peki, "Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Portekiz Kupası Farense - Benfica maçı muhtemel 11'i...
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Farense - Benfica maçı için geri sayım başladı. Sezonun ilk yarısına hızlı bir giriş yaparak Portekiz Ligi’nde çıktığı 13 karşılaşmada 6 gol ve 6 asistle skora katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu, son haftalardaki performansı ile taraftarların odağındaki isim olmuştu. Zorlu mücadele öncesinde Farense - Benfica maçının tarihi ve saati sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Farense - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Portekiz Kupası Benfica maçı hangi kanalda, Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?" İşte detaylar...
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FARENSE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Farense - Benfica karşılaşması 14 Ocak saat 23:15’te oynanacak.
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FARENSE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadelenin yayıncı kuruluşu ise henüz belli olmadı.
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KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 11'DE Mİ?
Portekiz Kupası'nın son 16 turu kapsamında oynanacak olan Farense-Benfica karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'nun yedeklerde başlaması bekleniyor.
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FARENSE - BENFİCA MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ
Farense:
Velho; Africo, Falcao, Jorge; Pastor, Neto, Menino, Victor; Merghem, Tomane,Matias
Benfica:
Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Kokcu, Luis; Di Maria, Vangelis, Schjelderup