GAZETECİLERİ FARK EDİNCE DURMADI

Umut Evirgen, gecenin sonunda Farah Zeynep Abdullah'ı mekandan arkadaşının aracı ile evine gönderdi. Ardından işletmeci, kendi aracı ile Abdullah'ı takip etti.

Daha sonra arkadaşı, oyuncuyu Evirgen'in evine götürdü. Farah Zeynep Abdullah'ın arkadaşı, gazetecileri fark edince ise durmayarak, ileri doğru sürmeye devam etti.