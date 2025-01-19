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        Haberler Objektife Takılanlar Farah Zeynep Abdullah, moralinin bozuk olduğunu söyledi - Magazin haberleri

        Farah Zeynep Abdullah, moralinin bozuk olduğunu söyledi

        Farah Zeynep Abdullah, köpeğinin hasta olmasından dolayı, moralinin bir hayli bozuk olduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 19.01.2025 - 10:51
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        "Keyfim yok"
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        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Farah Zeynep Abdullah, Nişantaşı’nda kuaför çıkışı görüntülendi. Yeni saç şekliyle dikkat çeken oyuncunun keyifsiz halleri gözlerden kaçmadı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Farah Zeynep Abdullah, moralinin bozuk olmasının sebebini açıkladı. Abdullah; “Köpeğimin durumu kötü, o yüzden biraz moralim bozuk. Vallahi yalan değil. Çok üzgünüm, keyfim yok o yüzden” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

        Farah Zeynep Abdullah, son dönemde yaşanan menajerlik şirketlerine açılan soruşturma hakkında ne düşündüğü şeklindeki sorulara ise “Bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları sosyal medyadan yapıyorum, çok teşekkür ederim” şeklinde cevap verdi.

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        #Farah Zeynep Abdullah

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