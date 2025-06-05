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        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz kredi veya taksitli nakit avans veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor, kaç ayda geri ödeme yapılıyor?

        Faizsiz kredi veya taksitli nakit avans veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor?

        Bankalar, yeni müşteri portföyünü genişletmek adına faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda 7 farklı banka, ilk kez müşterisi olacak bireylere özel olarak 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans olanağı sağlıyor. 2025 Haziran ayı itibarıyla geçerli olan bu kampanyalar, özellikle bütçesini zorlamadan finansal destek arayan vatandaşların ilgisini çekiyor. İşte, faizsiz kredi avantajı sunan bankaların güncel kampanya detayları ve başvuru şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:09
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        • 1

          Bankalar, müşteri sayısını artırmak ve finansal çözümler sunmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Hem kamu bankaları hem de özel finans kuruluşları, bireysel müşterilere yönelik 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans seçenekleri sunuyor. Bu kampanyalarda geri ödeme süreleri genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiyor. İşte, güncel faizsiz kredi kampanyaları ve sunan bankalara dair tüm detaylar…

        • 2

          TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

          Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.

        • 3

          GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

          Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.

        • 4

          ENPARA FAİZSİZ KREDİ

          Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.

        • 5

          AKBANK FAİZSİZ KREDİ

          Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.

        • 6

          QNB FAİZSİZ KREDİ

          QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.

        • 7

          TEB FAİZSİZ KREDİ

          TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.

        • 8

          DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ

          Denizbank, yeni müştelerine özel yüzde 0 faizli olmak üzere 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi en fazla 6 ay vadeye bölünebiliyor.

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