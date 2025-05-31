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        Haberler Bilgi Ekonomi Faizsiz kredi veren bankalar listesi Haziran 2025: Hangi kamu ve özel bankalar yüzde 0 faizle kredi ve nakit avans veriyor?

        Faizsiz kredi veren bankalar listesi: 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veren bankalar hangileri?

        Bankalar, yeni müşteri kazanımını artırmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 7 farklı banka, ilk defa müşteri olan bireylere özel olarak 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkânı sunuyor. 2025 Haziran ayı itibarıyla geçerli olan bu kampanyalar, finansal destek arayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, faizsiz kredi imkânı tanıyan bankaların güncel kampanyaları ve başvuru koşulları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 13:34 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:34
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        • 1

          Bankalar, müşteri portföyünü genişletmek adına faizsiz kredi seçeneklerini devreye almaya devam ediyor. Gerek kamu bankaları gerekse özel finans kuruluşları, bireysel kullanıcılar için 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Söz konusu kampanyalarda geri ödeme vadeleri genellikle 3 ila 6 ay arasında değişiyor. 2025 Haziran ayı itibarıyla geçerli olan bu kampanyalar, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, faizsiz kredi fırsatı sağlayan bankalar ve kampanya detayları...

        • 2

          TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ

          Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.

        • 3

          GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ

          Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.

        • 4

          ENPARA FAİZSİZ KREDİ

          Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.

        • 5

          AKBANK FAİZSİZ KREDİ

          Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.

        • 6

          QNB FAİZSİZ KREDİ

          QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.

        • 7

          TEB FAİZSİZ KREDİ

          TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.

        • 8

          DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ

          Denizbank, yeni müştelerine özel yüzde 0 faizli olmak üzere 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi en fazla 6 ay vadeye bölünebiliyor.

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