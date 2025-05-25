Kamu ve özel bankalar, müşteri kazanımını artırmak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Bu kampanyalar kapsamında, yeni müşteri olan bireylere 50 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli avans veya ihtiyaç kredisi imkânı sunuluyor. Geri ödeme süresi ise en fazla 6 ay olarak belirleniyor. İşte, 2025 Mayıs ayı itibarıyla faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi...