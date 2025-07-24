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        Haberler Magazin Fahriye Evcen, tatil pozlarını paylaştı - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen, tatil pozlarını paylaştı

        Tatiline devam eden Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bikinili karelerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 18:43 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:43
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        Tatil pozlarını paylaştı
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        Ünlü oyuncu Fahriye Evcen de yaz sezonunu açtı.

        Bir süredir tatilde olan Evcen, dinlenmenin ve denizin tadını çıkarıyor.

        Oyuncu, son olarak şezlong üzerinde uzandığı ve ayakta durduğu anlara ait bazı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

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        İki çocuk annesi Evcen, fit görüntüsü ve zarif duruşuyla dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Fahriye Evcen

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