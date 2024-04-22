Fahriye Evcen - Burak Özçivit çifti oğulları Karan'ın okul gösterisinde
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte oğlu Karan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuklar Bayramı için hazırlandığı okul gösterisine katıldı
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'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ilişkilerini 2017'de nikâh masasına taşımıştı. Oyuncu çift, 2019'da Karan'ı 2023'te ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.
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Mutlu bir evlilik sürdüren ve zaman zaman ailece çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada gözler önüne seren Fahriye Evcen Burak Özçivit çiftinden yeni paylaşım geldi.
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KARAN'IN OKUL GÖSTERİSİNE KATILDILAR
Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile birlikte 5 yaşındaki oğulları Karan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuklar Bayramı kapsamında hazırlandığı okul gösterisine katıldı.
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"GURURLU EBEVEYNLER"
Fahriye Evcen, oğullarının sahnede sergilediği performansı da yayımladı ve eşi Burak Özçivit ile yaptığı özçekime "Gururlu ebeveynler" notunu düştü.