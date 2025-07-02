Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e tepki

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadeleri, millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma ve toplumsal barışımızı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluk örneğidir.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, aziz milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı hakaret içeren ve siyasi manipülasyon amacı taşıyan ifadeleri, millet iradesine karşı kabul edilemez bir meydan okuma ve toplumsal barışımızı… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 1, 2025

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanıdır. Kendisine yönelik “cunta başkanı” gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadeler, sadece demokratik sürece değil, aynı zamanda milletimizin iradesine de hakarettir. Bu tür söylemler, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi “siyasi muhalefet” saikiyle de açıklanamaz. Siyasi etik ve sorumluluk bilincinden tamamen uzak bu açıklamalar, demokratik siyasetin ruhuyla bağdaşmamaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin yargı süreçleri, bağımsız mahkemeler eliyle yürütülmektedir. Devam eden bu hukuki sürece yönelik “darbe planı”, “cunta”, “komplo” gibi iddialar, yargıya yönelik açık bir tehdit ve itibarsızlaştırma çabasıdır. Ayrıca, herhangi bir somut veriye dayanmayan “kayyım listeleri hazırlandı” şeklindeki açıklamalar; toplumu yanıltmaya, kurumlara olan güveni zayıflatmaya ve kutuplaşmayı derinleştirmeye yönelik dezenformasyon faaliyetleridir. Hiç kimse, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak yargı süreçlerine müdahale etme hakkına sahip değildir.

Herkes, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli ve devletimizin, milletimizin birliği için sağduyulu bir dil kullanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de milletin iradesine dayalı demokratik hukuk devletini kararlılıkla savunmaktadır. AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ ALA'DAN DA TEPKİ AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bugünkü ifadelerine tepki gösterdi. Ala, sosyal medya hesabından Özgür Özel'in İstanbul Saraçhane'deki mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Hayatını cuntacılarla ve darbelerle mücadeleye adamış, bu süreçlerin tamamında başarılı olmuş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün kullandığı ifadeler, ancak bu sözleri sarf eden kişinin içinde bulunduğu hal-i pür melalini yansıtmaktadır." *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.