Aston Martin mekanikerlerinin "pit stop" sırasında Alonso'nun aracına 5 saniye geçmeden dokunduğunu tespit eden komiserler, bu sebeple 10 saniye ceza verilmesini kararlaştırdı.

Formula 1'in internet sitesindeki açıklamaya göre, otomobilini start alacağı cebe hatalı yerleştirdiği için 5 saniye ceza verilen Alonso'nun, cezasını doğru çekip çekmediği komiserler kurulu tarafından incelendi.

Russell ile Alonso'nun yer değiştirmesinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu: